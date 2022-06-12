無論這個爆料的真實性為何，波士頓想要留下今年NBA總冠軍的渴望確實明顯！一名叫做詹姆斯布洛克的波士頓當地工人爆料，他們公司要求每天早上6點45分就在勇士居住飯店外面施工修理地下水道水管，甚至在勇士出發練球同時刻意製造噪音干擾！

「我的公司主管特別交代我們，每天從早上6點45分開始，在勇士居住飯店前面開始修理與更換下水道水管，且盡量製造噪音，」布洛克發推表示，「我認為我們可能對他們產生煩躁與沮喪帶來貢獻，只要他們待在波士頓，我們都會在。」

布洛克甚至指出，只要勇士球員準備搭乘大巴前往場館練投之際，他們就在距離大巴不遠的地方使用重機械敲打發出驚人噪音，直到勇士大巴離開為止，「我聽飯店工作人員說，柯瑞與克雷湯普生的房間就在我們施工這邊，我們製造的噪音完全穿越房間玻璃。」

布洛克還貼出一段他們在飯店前面施工製造噪音的影片，藉以證明他的說法，無論如何要用到這種方式干擾勇士球員日常生活，還刻意挑在每天凌晨期間開始施工，只能說波士頓球迷真的想盡辦法要讓勇士不得安寧，別忘了之前還曾傳出勇士練球籃框高了兩英寸的誇張行徑。