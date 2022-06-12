兆豐金(2886)在連續7個交易日遭外資賣超後，股價失守5日線，而千張大戶目前仍有高持股水位達81%，技術面周K連2黑，月K連3黑；在基本面上，兆豐金5月稅後淨損11.44億元，這是自新冠疫情爆發以來，自2020年3月後，相隔兩年後再現單月虧損，累計前5月兆豐金獲利縮水至66.16億元，EPS 0.49元，失去公股金控獲利王寶座。

兆豐金旗下兆豐產險5月一次提足防疫保單預期最大損失36.54億元，使兆豐產險5月大虧29.16億元，累計前5月稅後淨損28.02億元，每股淨損9.34元，快虧掉一個股本。兆豐產險至5月底防疫保單實際理賠金額為5,700萬元，再以全年確診率12.6%估算所有防疫保單最大損失，在5月一次提足準備36.54億元，後續只要確診率沒有攀高，甚至較預估值低，就不用再提列甚或可能些許回沖。

兆豐金其他子公司5月獲利表現也表現疲弱，兆豐證券5月幾乎打平，單月稅後純益僅100萬元，雖然比4月虧損要好，但前5月累計獲利僅1.18億元，年衰退88%，兆豐票券5月賺1.8億元，累計獲利也比去年略減，只有兆豐銀行單月獲利也不到20億元僅16.25億元，累計前5月獲利78.18億元，年增率14%。

兆豐金表示，兆豐保險去年底RBC為624.9%，在提列賠款準備後，RBC仍在300%以上，沒有需要立即增資的壓力，但考量歷經防疫保單摧殘，兆豐保險的財務結構已經弱化，未來仍有需要強化財務結構。