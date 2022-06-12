利機(3444)因佣金模式佔交易整體比率提升，故5月營收儘管下滑，對第二季營運衝擊不大，法人也預估，利機第二季有望較去年同期大幅成長，延續第一季強勁表現。

利機5月單月合併營收9,083萬元，月減23%、年減15%；累計1-5月營收為5.03億，較去年同期成長1%。利機雖5月營收儘管下滑，但因佣金模式佔交易整體比率提升，實質獲利不受影響，今年光是4、5月加總獲利已超過去年第二季單季獲利總額，法人樂觀預估，利機第二季有望較去年同期大幅成長，延續今年第一季的高成長態勢。

利機屬佣金交易模式的BT載板相關，持續受惠高效能運算和網通應用市況增溫，今年以來每月營收逐月墊高，5月營收年增32%、月增6%，已連續五個月正成長，成長態勢可維持全年，對整體毛利率顯著提升。

利機封測相關及驅動IC相關產品，因4月營收基期較高，整體表現略為下滑，不過單一產品Capillary(封裝用銲針)及Heat Sink(均熱片)仍有成長，分別較去年同期成長12%及11%，若封測廠稼動率持續滿載，利機拉貨動能亦可同步向上。

利機將於本周三(15日)舉行股東會，會中將通過110年的財報承認案及董監事改選案，並通過配發每股現金股利2.3元的盈餘分配案，配發率達7成，現金殖利率超過4%。