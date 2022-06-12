知名成人網紅吳夢夢擁有甜美臉蛋與F級的火辣身材，因在付費平台SWAG拍攝「成人動作片」而爆紅，被網友分為「台灣第一AV女優」。而在AV界出道6年的她，近日也創立個人YouTube頻道「思春社」，為大眾解開對成人影視產業的好奇。日前她才在影片中揭露台灣女優的價碼，近日她則公開AV女優面試的流程，再度吸引大批網友熱議。

吳夢夢在影片中透露，由於台灣的AV產業是在近2、3年才開始起步，因此大部分的流程都仿照日本的模式，就連面試的過程也差不多，主要會先以資料面談，請AV女優提供身高、體重及照片，也會確認對方是否單身、身上有沒有刺青，能接受的尺度到哪裡等資訊，都了解確認沒問題後才會進入面試的程序。

而先前曾傳出片商會在面試AV女優的過程中要求「試車」，對此吳夢夢也澄清，她如果要面試女優會請對方在現場表演一段誘惑她的戲碼，用來判斷對方的表演及表達能力，但她也表示「我怎麼可能真的試用女生」，直接打破「面試需要實戰」的謠言。

不過，吳夢夢也透露自己曾經也遇過不少令她印象深刻的面試人員。一名年僅19歲、外貌條件都不錯的女生，在面試被要求當場表演時，竟大喊「啊！我不會啦！太假掰了」態度相當高傲，令吳夢夢認為她只是想躺著賺錢，因此丟失工作機會；也曾有一名從台中特別跑來台北，並患有菜花的人跑來面試，被吳夢夢當場拒絕，對方還無法理解的表示「蛤！菜花不能拍喔」，讓她傻眼直呼「真的遇到很多奇葩」。