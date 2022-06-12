馬林魚總管伍佩琴在2020年11月成為大聯盟史上首位女總管。（美聯社資料照）

大聯盟一個星期出現兩位總教練丟掉飯碗，而且兩人都是冠軍級教頭，現在傳出馬林魚總教練麥汀利（Don Mattingly）帥位不穩的消息。麥汀利2016年開始執掌馬林魚，至今敗多勝少（本季27勝30負），雖然在2020年縮水球季突破5成勝率（31勝29敗）還獲選國聯最佳總教練，但近兩年再回到輸球模式。

2016年是台灣左投陳偉殷初到馬林魚的一年，陳偉殷在開幕戰被打5分失利，隔年又受傷缺陣大半季，導致他與麥汀利的關係似乎不太好，最後在2019年被降為牛棚投手，馬林魚繳出悲慘的57勝105敗。當時一度傳出馬林魚不會續約麥汀利，結果是他們買斷了陳偉殷而留下麥汀利。

馬林魚在2020年反彈，畢竟是縮水球季，隔年完整球季又被打回原形，魚軍球迷在網路表達不滿，美媒CBS Sports推測麥汀利是下一批帥印不保的掌兵者，將成為馬林魚女總管伍佩琴（Kim Ng）第一個炒掉的總教練。麥汀利早先執掌道奇5個球季（2011-15），每季勝率都超過5成，但道奇是重金打造的大市場球隊，麥汀利的戰績只能算是及格。

除了麥汀利，可能在明星賽後被清算的還有23勝38負的國民隊總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）、26勝32負的水手總教練瑟維斯（Scott Servais）、20勝38負的皇家總教練麥西尼（Mike Matheny）。