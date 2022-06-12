美國各地今天有成千上萬民眾走上街頭，吶喊針對肆虐全美的槍枝暴力拿出作為。美國在立法提高槍枝管制上，一直遭遇共和黨籍政治人物的阻撓。

法新社報導，華府國家廣場（National Mall）擠滿各年齡層的抗議群眾，而社運人士也放置了4.5萬個插著花的白色花瓶，悼念2020年每一個命喪槍下的美國亡魂。

華盛頓紀念碑（Washington Monument）附近一個標語寫著：「該保護的是人，不是槍。」另一個寫著：「校園容不下恐懼。」

上個月德州尤瓦爾迪（Uvalde）小學槍擊案以及紐約州水牛城（Buffalo）超市血案分別造成21和10人喪生，促使民眾走上街頭，加入由「為我們的生命遊行」（March For Our Lives）組織的集會。

這個由佛州派克蘭（Parkland）高中槍擊案生還學生成立的組織，曾於2018年3月，也就是慘案發生的隔月，號召成千上萬民眾在華府怒吼。

4年過去了，今天的活動以槍枝管制毫無進展帶來的挫折感為主軸。

派克蘭槍擊案生還者龔薩雷茲（X Gonzalez）以及民權鬥士馬丁．路德．金恩博士的孫女尤蘭達（Yolanda King）均到場演說，講台上一再傳出「夠了就是夠了」的訊息。

86歲母親5月14日死於水牛城槍擊案的民眾懷特費德（Garnell Whitfield）說，「我們來此要求正義。」他說：「我們來此與那些勇於要求合理槍枝立法的人站在一起。」

美國槍枝暴力問題遠不只有引人關注的大規模槍擊案。根據非營利研究組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive），美國今年截至目前已有1.93萬人命喪槍枝暴力，當中超過半數死於自殺。

而今年5月24日德州尤瓦爾迪洛伯小學（Robb Elementary School）發生槍擊事件後，槍支取得的容易以及可能導致槍支被用於攻擊的心理健康問題都成為民眾關注的焦點。

支持槍枝管制的一方，敦促當局進一步限制或完全禁止突襲步槍；反對方則尋求把大規模槍擊案主要癥結歸咎於心理健康上，而非武器。

美國民眾大多支持提高槍枝管制，但多數共和黨議員的反對向來是難以做出重大改革的一大障礙。

● 自己學校也可能染血 高中生：很害怕

路透社報導，來自華府郊區、馬里蘭州銀泉（Silver Spring）的兩個高中生，16歲的菲力普（Zena Phillip）和15歲的瑟瓦克（Blain Sirak）之前從沒有參加過抗議集會，但德州槍擊案促使他們展開行動。

菲力普說：「這件事也可能發生在我的學校，光是這個想法就讓我恐懼不已。很多孩子對這件事都已麻木到覺得毫無希望可言。」

瑟瓦克則支持更嚴格的槍枝限制措施，「民眾在美國能買到軍事等級的槍枝，實在太荒唐。」

除了華府，全國公共電台（NPR）報導，紐約、丹佛、休士頓、水牛城、派克蘭也都有民眾走上街頭示威。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉淑琴）1110612

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