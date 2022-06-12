高雄市政府警察局鼓山分局中洲派出所所長洪任宏、警員梁嘉玲，於111年6月10日11時執行巡邏勤務中，見郭姓男子單手騎機車略顯搖晃，且面色潮紅，警方遂將其攔下。攔停郭姓駕駛後，發現郭男渾身散發酒氣，經警方酒測，郭姓駕駛酒測值達0.44mg/L，超過法定標準值，警方依公共危險罪帶返所偵辦。

高雄一名男子宿醉幫確診妻買早餐，但騎車時「還在茫」 遭警攔查，未料一篩竟是陽性。(蘇育宣翻攝)

郭男(51歲)自稱，近日因老婆確診隔離，昨夜心情不佳在家飲用威士忌借酒消愁，後來早上起床出門要幫家人買午餐，原以為休息了一個晚上酒已經退了，沒想到遇到警方攔查酒測值仍超標。郭姓男子向警方表示，昨晚飲酒前有自行快篩為陰性反應，惟警方將郭男帶返所後，為求慎重故請其在空曠處配合進行快篩，經快篩確定呈陽性反應後，員警立即將郭男帶至戶外偵訊處所並全程穿著防護衣進行訊問及戒護，郭男向警方表示身體不適，警方偕同郭男前往就近醫院看診後，在醫院與檢察官進行遠距問訊，訊後裁定無保飭回。

高雄市政府警察局鼓山分局表示，雖近期疫情嚴峻導致警消及醫護人員工作風險大增，惟本分局執法決心未曾鬆懈，已擬定相關標準作業程序應對各式狀況，同時呼籲民眾前一天如果有喝較多的酒，隔天最好不要自行開車、騎車，務必要有充分休息才上路，避免宿醉變成道路上自己及他人安全的隱憂。

高雄一名男子宿醉幫確診妻買早餐，但騎車時「還在茫」 遭警攔查，未料一篩竟是陽性。(蘇育宣翻攝)

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