男女性慾高漲時間不一樣？最美性學博士許藍方表示，男女性慾高漲的時間確實不同，男生是在早上荷爾蒙分泌最旺盛，且精神正好，且人還躺在床上可省略前戲直接進入，而女生則是在意感受，下班後燈光美、氣氛佳更容易被性喚起。

有最美博士之稱的台北醫學大學護理學博士許藍方在YouTube影片中指出，性慾高漲不等於想做愛，也要評估當下的狀況是否可做，同時男女想愛愛的時間也不一樣，男生是早上性慾最高，原因有5個，包含控制性慾的荷爾蒙在早上8點分泌最多，白天不容易想睡覺，剛睡醒精神好，且都躺在床上，穿著又輕便，可以省略很多步驟。

許藍方表示，但女性在性愛中，需感受更多的愛才較容易被性喚起、慾望更濃，所以女生想愛愛的時間通常在晚上下班後，燈光美、氣氛佳的浪漫情境，睡前比較放鬆時，再加上伴侶在耳邊呢喃，肢體接觸等，「即使她沒有主動跟你要，但氣氛都對了，加上一點點前戲，晚上就比其他時間更容易讓你的女伴想做愛。」

許藍方強調，雖然男女想做愛的時間不同，但良好的性愛互動取決於雙方的意願及共識，如果彼此溝通好，製造出雙方都放鬆、投入的氛圍、溫度及感覺，就不需要拘泥在特定時間點。