「最美性學博士」許藍方常在YouTube頻道以專業角度暢談性愛、兩性關係與衛教議題，而她日前則在影片中被問到：「男生跟女生性慾高漲的時間不一樣」，對此，許藍方則解釋，男生在早上8點荷爾蒙分泌最旺盛，加上精神正好，而增加想愛愛的慾望，反觀女生則是在意感受，在下班後或睡前放鬆時，更容易被性喚起。

許藍方在YouTube頻道《Dr.She研究所》分享，男女「想要」時間大不同，許藍方指出：「性慾高漲不等於想愛愛」，男女會衡量當下的時間和狀態是否可行，同時，許藍方也說，男女想愛愛的時間確實不一樣，男生在早上8點荷爾蒙分泌最旺盛，加上精神正好、不容易想睡、已經在床上以及減少前戲等因素，因此比較想愛愛。

反觀女生則是需要感受更多的愛，比較容易有性喚起、慾望，所以在下班後或睡前放鬆，燈光美、氣氛佳，若再加上伴侶在耳邊呢喃、肢體接觸，許藍方說：「很容易把女生的性喚起來，其實這樣的氣氛都對了之後，再加上一點點前戲，就很容易在晚上比其他時間更容易想愛愛。」

許藍方強調，只要兩情相悅，就不需拘泥在特定時間。（圖／取材自Dr.She研究所 Youtube）

許藍方強調，男女雖然想愛愛時間不同，「但是良好的性愛，還是要取決於雙方的意願和共識，若雙方都溝通好，可以勝過這個時間差異」，她也提到，彼此製造可以放鬆、投入的氛圍和感覺，就不需要拘泥在特定的時間。