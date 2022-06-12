大陸國務委員兼國防部長魏鳳和今（12日）在香格里拉對話會上發表演講，魏鳳和表示，台灣是中國的台灣，台灣問題是中國的內政，「如果有人膽敢把台灣分裂出去，我們一定會不惜一戰，不惜代價，一定會打到底，這是中國不二的選擇。」

據環球網報導，魏鳳和說，和平統一是中國人民最大的願望，我們對此懷有最大的誠意，願付出最大的努力，現在仍然在繼續做最大的，最真誠的努力。台灣問題因民族弱亂和內戰而產生，必將隨著中華民族偉大復興而解決。

魏鳳和表示，搞「台獨」分裂是絕對沒有好下場的，民進黨當局圖謀改變兩岸同屬一個中國的現狀，不承認九二共識，搞漸進式「台獨」，擔當外國反華勢力的「馬前卒」，終將成為棋子而被犧牲。

魏鳳和強調，外部勢力干涉是絕對不會得逞的。有的國家在台灣問題上背棄一個中國的原則和承諾，支持「台獨」分裂勢力倒行逆施，還動不動就打「台灣牌」，拿「與台灣關係法」說事，用單方面炮製的國內法，管別國的事兒，干涉別國的內政，中方堅決反對。