本季因為腳傷完全報銷的鵜鶘前鋒「爆鞋哥」錫安威廉森，雖然最近已經可以正常進行籃球訓練，卻遲遲等不到鵜鶘開出5年1.86億美元頂薪續約條件，讓他不禁再次公開強調自已想要繼續留在鵜鶘打球的立場，甚至反問，「你們該去問鵜鶘高層！」

錫安威廉森12日在紐奧良當地舉辦籃球訓練營，更在學童面前展現無熱身直接左手大車輪爆扣，頓時讓不少學童驚呆，他在受訪時表示，「我確實想留這裡，這並非什麼秘密，我一直都這樣說，舉辦籃訓營跟續約沒關係，我只想成為社區棟樑。」

「我並沒有特別關注今年總冠軍賽，只是聚焦在自己和隊友的訓練工作上，」錫安威廉森說，「過去一年時間對我來說相當漫長，因為我必須經歷恢復期，以及自己心理層面上的爭鬥，但我現在狀態很好，完全已經準備好接受訓練了。」

畢竟身為2019年狀元的錫安威廉森，到現在3個球季總共只打了85場例行賽，讓外界不禁相當擔心他的「玻璃」身體，加上他在養傷期間明顯沒有控制飲食，造成身形肥胖模樣完全不像職業球員，看來他需要拿出更多「專業」態度來說服鵜鶘跟他續約了。