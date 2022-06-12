1名高雄的陳姓男子，獨自於4日走大禮大同步道攀登花蓮立霧山，海拔高度1274公尺，父親於7日報案求救，兒子在下山時迷途墜落，最終消防隊於9日找到陳男，但他已因頭顱破裂死亡，救難人員還原陳男遇難時間軸，呼籲民眾獨攀要做好萬全準備，不是說走就走，若發生迷途案件，務必保持冷靜，在原地等待救援。

《太魯閣國家公園》在臉書以時間序還原陳姓男子獨攀迷途或救過程，陳男父親7日中午12時許報案表示，兒子4日走大禮大同步道攀登花蓮立霧山（海拔1274公尺），下山時迷途墜落請求救援，聯繫陳男表示，無使用離線地圖，不知所在位置，在山上找路過了2夜，滑落受困處前後皆為懸崖峭壁無力進退，無飲水糧食、也無保暖衣物和頭燈雨具。

經消防人員指導定位，發現陳男受困位置位於立霧山觀景台東側山腰，海拔高度約450公尺，地面部隊第一梯派出6名人員抵達立霧山觀景台闢路下切，搜索至午夜。8日時第二梯次9人集結出發，共15人同時搜索，當天中午12時許陳男發出最後訊息，手機即將沒電，消防人員回覆請保持冷靜原地待援，晚間救援人員下切至海拔630公尺處紮營。

9日早上6時許地面部隊持續下切搜救，空勤直升機於7點45分空偵發現陳男趴臥無反應，因地形氣流影響需地面牽引始能吊掛。下午2時許又派6人出發，在4時許於海拔高度約360公尺處找到陳男，發現時陳男頭顱破裂，已無生命徵象，消防隊於10日上午7點15分空勤吊掛完成，7點20分降落德興棒球場。

救難人員完成搜救後呼籲民眾，戶外活動有一定風險，做好行前規劃，清楚路線或使用離線地圖、瞭解天候環境、攜帶雨具、飲食，充分做好準備，不是說走就走！若發生迷途案件，務必保持冷靜，若無法回到原路徑，請原地待援，避免自行下切！山域事故發生，請冷靜配合救援指示，救援人員一定會竭盡全力前往協助！希望藉由本次案件分享，讓大家瞭解山域事故救援的過程，更希望能汲取經驗、避免憾事再次發生！