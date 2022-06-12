23歲男與友人玩德州撲克欠150萬 call母求救下場慘被丟包

23歲廖姓男子，因積欠賭債150萬，9日凌晨1時許，遭陳姓男子等3人押走，廖母看到LINE訊息後，趕緊籌錢與陳男等人約在承德路一帶交付欠款，同時報警處理，陳等人發現廖母並未帶錢，而且警方已得知消息，陳等人先逃逸並將釋放3人，警方當晚10時許逮捕陳嫌等3人，訊後依妨害自由等罪送辦。

廖男日前在士林區的一處德州撲克賭與另外2名友人一起博弈，最後欠下150萬債務，9日賭場業者委由23歲陳姓、22歲張姓與23李姓男子，與廖等3人約在新北市三重一處商務旅館協調，其中廖男自知無力償還，打電話給母親求助，希望母親幫忙還錢。

陳等人分乘2輛轎車，先將人帶往士林夜市一處民宅確認債務，並與廖母約在承德路7段見面，但眾人準備要拿錢時，卻發現廖母沒帶錢，同時已經報警，陳等人分乘2輛車，將被擄的3人，分別丟包在洲美街、大業路，其中廖男僅膝蓋擦挫傷，傷勢輕微，被釋放後立即打電話跟廖母報平安。

警方獲報後，立刻根據車籍資料，不到12小時，即逮捕陳男等人到案，3人說法避重就輕，聲稱催討賭債，但卻說不清楚在哪裡欠下，警方訊問後，依妨害自由、恐嚇等罪移送3名20多歲的年輕人法辦。