立法院長游錫堃今（12日）出席台灣海外網線上視訊專題演講「防衛意志是護台良方－烏俄戰爭的啟示」。游強調，勿恃敵之不來，防衛意志是護台良方，既然中國沒有放棄武力，就要上兵伐謀、實而備之，讓中國知道就算度過台灣海峽、成功登陸，也會付出代價。

游錫堃表示，自烏俄戰爭爆發以來的啟示，勿恃敵之不來，中國經濟發展後成為強權，侵略的本質沒有改變，這也是共產黨的本質，傳統的政治思想、天朝心態，不僅要攻打台灣，對外也是霸權外交、戰狼外交。

既然中國沒有放棄武力，就要「上兵伐謀」，各國若要防範戰爭，就要協助台灣防衛，各國要戰略清晰，讓中國知道若攻打台灣會付出代價，要讓中國打消武力攻台的想法。

他說，各國要「為之於末有，治之於未亂」，台灣自己也要實而備之，2022年世界軍事實力排名，台灣是全球第21名、烏克蘭則為第22名，此外，俄羅斯是第2名、中國第3名，不希望有戰爭，但是要告訴中國若侵台沒有那麼容易。

游錫堃表示，台灣的防衛優勢，因為有台灣海峽的海峽天險，俄羅斯與烏克蘭領土相鄰，但台灣與中國隔著台灣海峽，變成天然的保障，擔任行政院長時的策略就是決戰境外，如今因為中國有許多飛彈，因此，要透過空優等阻止飛彈，萬一若登陸，台灣就要如同烏克蘭一樣，全民團結抱著必死的決心，希望和平也要讓中國知道就算度過台灣海峽、成功登陸，也會付出代價。

此外，台灣武備要精良，2016年7月雄三超音速反艦飛彈誤射，雖然是遺憾的事情，但也顯示出台灣的反艦飛彈很厲害，此外，還有雲峰飛彈已經量產，可以攻打至北京，台灣沒有要反攻大陸，互不侵犯，但是有能力可以反擊，攻台傷敵800、自損1000，台灣也有刺針飛彈、標槍飛彈。

游錫堃也說，俄羅斯因為戰爭，研判國力會大幅衰減，中共要引以為鑑。台灣的科技實力，從俄烏戰爭中可知晶片的重要性；再者，台灣全球民主指數排名第8名，高居亞洲之冠，台灣是民主政體抵禦外侮有其優勢。