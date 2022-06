烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)11日在新加坡「香格里拉對話」(Shangri-La Dialogue)安全會議上發表視訊演說。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)昨(11)日在新加坡「香格里拉對話」(Shangri-La Dialogue)安全會議上被問到,在俄烏戰爭下他會給台灣什麼建議,他回答時並未直接提到台灣與中國大陸,不過回應應該盡可能透過外交途徑解決問題,他強調外交途徑必須是「預防」的方式,而不是戰爭爆發後才開始。

《華盛頓郵報》(The Washington Post)報導,烏克蘭總統澤倫斯基昨日透過視訊在新加坡「香格里拉對話」安全會議上發表演說,他向亞洲國家尋求抵抗俄羅斯入侵的支持,強調烏克蘭危機不只對歐洲來說是急迫問題,對亞洲來說也是,他警告那些袖手旁觀的國家,很快就會面臨糧食、能源、經濟危機,除非俄羅斯總統普丁很快被打敗。

演說後的提問環節上,澤倫斯基被《華郵》專欄作家羅金(Josh Rogin)問到會給台灣什麼建議,他說烏克蘭給國際社會上了一課:就是戰爭爆發前就應該給面臨侵略的國家協助。

他回答時並未提到台灣或中國大陸,「除了某些對現在野心仍不感到滿足的政治領袖外,沒有人從中(指戰爭)獲益,因此他們的胃口、他們的野心不斷茁壯。」

「世界讓這些領袖增強他們的胃口,因此我們需要外交解決方案支持需要協助的國家。」

澤倫斯基接續說,烏克蘭的例子顯示,一旦暴力發生,人類的代價是很驚人的,所以如果可行的話,必須盡全力找出外交解決方案,以避免完全衝突。不過他同時也強調,國際社會必須在緊張擴大為衝突之前介入,以確保小國能夠抵抗侵略者。

「我們不能任由他們受到一個財政、領土、軍備都更強大的國家擺布。」澤倫斯基強調:「因此如果外交上能有出路,我們應該透過外交方式,但應該作為預防方式,而不是戰爭開始後的途徑。」

羅金在這篇題為「澤倫斯基呼籲國際社會在中國攻打前支持台灣」(Opinion Zelensky calls for international support for Taiwan before China attacks)的評論中指出,澤倫斯基的言論,是他本人及烏克蘭政府至今對台灣及台灣存在權利的最堅定捍衛,自俄羅斯入侵以來,基輔一直小心翼翼不與北京爆發衝突,不過他的這番言論可能打亂基輔與北京之間的微妙平衡。