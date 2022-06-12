烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）11日在新加坡「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）安全會議上發表視訊演說。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨（11）日在新加坡「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）安全會議上被問到，在俄烏戰爭下他會給台灣什麼建議，他回答時並未直接提到台灣與中國大陸，不過回應應該盡可能透過外交途徑解決問題，他強調外交途徑必須是「預防」的方式，而不是戰爭爆發後才開始。

《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，烏克蘭總統澤倫斯基昨日透過視訊在新加坡「香格里拉對話」安全會議上發表演說，他向亞洲國家尋求抵抗俄羅斯入侵的支持，強調烏克蘭危機不只對歐洲來說是急迫問題，對亞洲來說也是，他警告那些袖手旁觀的國家，很快就會面臨糧食、能源、經濟危機，除非俄羅斯總統普丁很快被打敗。

演說後的提問環節上，澤倫斯基被《華郵》專欄作家羅金（Josh Rogin）問到會給台灣什麼建議，他說烏克蘭給國際社會上了一課：就是戰爭爆發前就應該給面臨侵略的國家協助。

他回答時並未提到台灣或中國大陸，「除了某些對現在野心仍不感到滿足的政治領袖外，沒有人從中（指戰爭）獲益，因此他們的胃口、他們的野心不斷茁壯。」

「世界讓這些領袖增強他們的胃口，因此我們需要外交解決方案支持需要協助的國家。」

澤倫斯基接續說，烏克蘭的例子顯示，一旦暴力發生，人類的代價是很驚人的，所以如果可行的話，必須盡全力找出外交解決方案，以避免完全衝突。不過他同時也強調，國際社會必須在緊張擴大為衝突之前介入，以確保小國能夠抵抗侵略者。

「我們不能任由他們受到一個財政、領土、軍備都更強大的國家擺布。」澤倫斯基強調：「因此如果外交上能有出路，我們應該透過外交方式，但應該作為預防方式，而不是戰爭開始後的途徑。」

羅金在這篇題為「澤倫斯基呼籲國際社會在中國攻打前支持台灣」（Opinion Zelensky calls for international support for Taiwan before China attacks）的評論中指出，澤倫斯基的言論，是他本人及烏克蘭政府至今對台灣及台灣存在權利的最堅定捍衛，自俄羅斯入侵以來，基輔一直小心翼翼不與北京爆發衝突，不過他的這番言論可能打亂基輔與北京之間的微妙平衡。