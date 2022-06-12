近期大陸河北唐山燒烤店，有2名女性凌晨燒烤店，突遇陌生男子搭訕，甚至將手伸向女子身體背部，果斷遭訓斥拒絕卻被拖至店外毆打，打人影片迅速在網路流傳開來，引來許多明星怒斥動手男性，其中就有成龍怒罵：「我快氣死了」汪小菲前女友張雨綺，則吐出：「整治渣男」引來網友猛烈圍剿「濫用女權」。

張雨綺不滿表示男性都不出手幫忙。(圖/微博)

汪小菲前女友張雨綺日前聽聞唐山打人案後，在微博譴責暴力：「人渣的成長一定不是簡單形成的，眼下所及只能從渣男下手整治吧！」接著怒罵道「先不說打人的滾蛋是什麼Ｘ性，旁邊那些圍觀男的呢？！」、「崇拜英雄到頭來是隻泰迪熊」，最後拿軍隊電影諷刺「戰狼影響力確實大用來對付女人氣到頭眼發昏」

唐山打人案發地點。(圖/微博)

張雨綺本意是要為譴責暴力，反倒讓她本人陷入操作「性別對立」爭議。男網友紛紛怒罵她：「無端把女權打到全體男性身上更無道理可言」、「一邊叫中國男性全去服兵役自己小孩肯定送國際學校」、「這麼說確實吸女權粉但關他Ｘ戰狼什麼關係。」、「8、9個男性同打一名女的誰能攔得住」、「家暴幾任男友的持刀母老虎裝這麼清高」即使後來刪文處理爭議，卻澆不熄男網友心中怒火。

成龍微博全文。(圖/成龍 微博)

同樣提及「圍觀男性」，男星成龍這邊風向大變，他在微博出聲：「我真的要氣死了，一晚上都睡不著，尤其痛心全程只有女孩子幫助彼此，圍觀男性全都無動於衷，這樣的事情怎麼可以發生」、「過去我的電影總在講這些話，向暴力說『不』，男人不可以打女人」、「看到恃強凌弱的惡行，有能力一定要站出來。」

部分網友認為圍觀男性應出手相救。(圖/微博)

明明講的是同一件事，網友卻支持成龍發言：「因為影片裡所有冷眼旁觀的男人才讓我們失望至極，明明現場女孩都怕死了，她們還是站出來了」、「女孩她們被揍這麼狠也要衝上去，男人這時候又清醒了」、「成龍大哥你說得很對，這次我狠狠地尊敬您了」、「眾人一起幫忙力量就會大，女的就不會被揍這麼慘。」