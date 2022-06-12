大陸昨以「驗出禁藥」為由宣布自本月13日起停止進口台灣石斑魚，引起總統蔡英文譴責，不排除向WTO申訴，也指示行政院即刻啟動三項因應措施，然而有網友留言指出「台灣人民有便宜的石斑魚可以吃，又可以不依靠大陸」，照理說「蔡英文和民進黨要很高興才對」，諷刺意味十足！

蔡英文昨（11日）晚間在臉書發文，表示「中國再次以突襲式的通知，片面停止台灣石斑魚輸入，這是再次違反國際貿易規範，這對兩岸的貿易正常往來毫無幫助，更是片面傷害兩岸關係」。對此更要表達嚴正譴責：

一，中國違反國際貿易規範：處置的慣例是個案退運或銷毀，而不是全面禁止進口，中國的做法已經違反國際貿易邊境檢驗慣例。台灣也不排除向WTO申訴。

二，台灣提供的科學證據，中國不願回應：台灣輸出的石斑魚都符合國際規範。去年被中國通報3件不合格個案，在確認安全無虞並強化源頭用藥管理後，都正面回復中國，但中國都未再進一步提供科學證據。

蔡英文指出，她已經指示行政院農業委員會即刻啟動三項因應措施，保護台灣漁民，包括 多元對內行銷拓展通路、調節上市期間及產量、獎勵加工及外銷。 因為確診隔離中的陳吉仲主委，依然會堅守崗位坐鎮指揮。

網友們留言諷刺蔡英文。（翻攝自蔡英文臉書）

然而此次蔡英文的反應也引起網友熱議，截至今（12日）上午11點已湧入近七千則留言，有網友狠酸「國軍又多可享受高蛋白質來源了」、「國軍有石斑魚可以吃了喔！」、「一切都是對岸的錯啦，對吧？」，更有一名網友留言嘲諷「台灣人民有便宜的石斑魚可以吃，又可以不依靠大陸，蔡EE和民進黨要很高興才對！」，引起他人共鳴，留言讚數高達1400多。