立法院長游錫堃提到，募兵制兵役役期降為4個月，相較於其他國家會有兵力不足的問題，募兵制應該要檢討。（摘自直播）

立法院長游錫堃今（12日）出席台灣海外網線上視訊專題演講「防衛意志是護台良方－烏俄戰爭的啟示」，游錫堃提到，台灣有很多防衛優勢，但採用募兵制兵役役期降為4個月，相較於其他國家會有兵力不足的問題，此外，還有後備戰力等問題，募兵制應該要檢討。

游錫堃表示，台灣兵役役期4個月、新加坡24個月、南韓18至23個月、芬蘭12個月以內，役期都比其他國家短，此外，新兵訓練、部隊受訓期同樣也較短，募兵制應該要檢討，訓練不足的部分要想辦法改進，為了防衛國家就要檢討。

除了募兵制外，後備部隊也被質疑訓練不夠，根據外媒《華爾街日報》也報導台灣戰力士氣低迷，當兵4個月主力除草掃地、搬輪胎。游認為，這是對台灣的鼓勵，點出台灣的弱點，應該要來改進。

關於前空軍副司令張延廷提問說台灣憂患意識較低及難民問題，游錫堃表示，以前的執政黨每逢選舉就會打出危機牌，中國會打過來，但是狼來了喊太多次，大家就麻痺了，是非常重大的問題，但他也人為，台灣是一個民主政體，只要武備做好、提升國軍士氣，雖然台灣的憂患意識比較低，相信只要戰爭一旦爆發，防衛意志會馬上被激發出來，跟專制政體不同。

游錫堃也提到，國內藍綠勢力相互拉扯，民主國家有不同意見這很正常，但是其他國家的認同都一樣，台灣有3個在野黨，有些政黨國家認同沒有問題，但有些政黨內部對於國家認同有不同意見，與美國等不同，雖然有不同的政黨，但對於國家認同是一致的。

游錫堃表示，要找回台灣精神，人民若沒有防衛意識，再好的防衛優勢、海峽天險等，最重要還是自助人助，烏俄戰爭剛爆發時，大家都以為很快結束結果不然，烏國堅持到底、士氣大振，從總統、政府到人民都堅持守衛國土，各國看到他們的堅定，援助源源不絕，台灣要防衛就要找出台灣精神並且展現出來。