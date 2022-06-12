2022 ZEPRO CITY RUN城市路跑台中場逾2000位跑友參加，沿途迎著海風感受運動與生態之美。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

2022 ZEPRO CITY RUN城市路跑台中場逾2000位跑友參加，沿途迎著海風感受運動與生態之美。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

2022 ZEPRO CITY RUN城市路跑台中場，今天清晨於高美溼地鳴笛，現場集結逾2000位跑友參加，沿途迎著海風感受運動與生態之美。運動局長李昱叡表示，主辦單位歷年大力推動路跑、馬拉松等運動，帶動城市運動風氣，促進市民身體健康；並為參賽者加油打氣，跑出活力與健康。

2022 ZEPRO CITY RUN城市路跑台中場，路跑活動由台灣運動賽事協會主辦，會長余俊芳說，台中是座酷城市，運動局舉辦很多酷運動，為市民感到相當光榮，現場集結逾2000位跑友共襄盛舉。

運動局指出，ZEPRO CITY RUN城市路跑，分為路跑組(10公里)及健康組(5公里)，路跑路線路行經生態聖地「高美溼地」，擁有豐富的天然資源，溼地生態豐饒，沿途風光明媚，是一項結合自然與生態的路跑活動，適合跑友假日透過路跑來體驗台中海線之美。

李昱叡表示，今天上午天空作美沒有下雨，非常適合辦理路跑運動，市府從2019年起陸續辦理第12屆傑人盃全國公益路跑接力賽、國際奧林匹克路跑、羅布森伴城路跑、大甲媽BOBI RUN路跑、大腳丫盃馬拉松接力賽等路跑活動。

李昱叡說，根據教育部體育署調查，2021年台中規律運動的人口平均約每3位市民，就有1位有規律運動習慣，顯見台中市運動風氣持續蓬勃發展。今天路跑也響應聯合國永續發展目標-良好健康與福祉，提升自我健康意識及養成運動7333的規律運動的習慣，鼓勵市民多參與運動促進健康。

因應疫情，運動局舉辦戶外大型活動仍不鬆懈，今天於活動會場採取多項措施，活動會場規畫檢疫動線，由指定出入口進出，進行酒精消毒及體溫測量，參加者入會場務必配戴口罩，啟程後保持社交距離才能取下口罩，以落實防疫，健康運動。