繼Omicron變異株BA.2大流行之後，亞型變異株BA.4、BA.5也崛起，其中BA.5的傳播力更高，可能成為下波主流，在英國染疫人數已經以10倍速度增長，對此，前台大感染科醫師林氏璧表示，從國外的新冠住院、死亡人數來看，BA.5並沒有對世界造成嚴重影響，認為真的敵人，下一株最重要的變種病毒可能還沒出現，但按照之前半年會出現一株來看，也差不多要出現了。

林氏璧今在臉書指出，近來很多人擔心Omicron的表妹們BA.4、BA.5，昨天（11日）他與新光醫院副院長洪子仁討論，是否擔心邊境管制縮短改為3+4後，這些新的變種病毒會進來？對此，他以南非的疫情數據分析，指出南非的BA.4，BA.5疫情已經結束，不過新冠住院人數、ICU加護病房住院人數、死亡人數的波動都很有限，由此可知雖然有Omicron相關變種株出現，世界各國開放的腳步都沒有停下來，他個人不會太過擔心。

南非在BA.4，BA.5疫情下的新冠住院人數、ICU加護病房住院人數、死亡人數，沒有明顯增加。(翻攝自林氏璧臉書)

林氏璧表示，這些Omicron表妹們已經出現一陣子了，並沒有明顯坐大，染疫人數增加的速度有限，或是說沒有像BA.1、BA.2一樣快速的席捲世界造成嚴重影響。

林氏璧指出，真正的敵人，下一株最重要的變種病毒可能還沒出現，不過可能也差不多要出現了，因為兩年多來，大概每半年左右就會出現一株，「老話一句，戒慎而不恐懼，讓我們繼續看下去吧。」

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞10日表示，目前BA.4、BA.5在歐美的佔比上升，不過目前仍以BA.2居多，佔比過半，很多專家預估，BA.4、BA.5的免疫逃脫較強，其中BA.5的傳播力更高，可能取BA.2成為下一波的主流，還有待觀察，但台灣至今都尚未檢出BA.4、BA.5相關病例。