華為近日對外發布創辦人任正非與系統工程領域科學家、專家座談的會議紀要。任正非在會上表示，華為日前推出「黃大年茶思屋」的宗旨，就是希望大家就科學和技術問題來「胡說八道」，只要不涉及社會科學問題。

任正非指出，每個科學家、專家來華為，就講你們最擅長那一點，哪怕華為公司所有人聽不懂也不要緊，因為它留在人的心中，敲開他的腦瓜，他就不封閉了。

他指出，如果你們說要接近我們公司的研究，我們感謝，但不是我們最需要的。我們是幹具體活的，目光比較短，最需要的是我們看不見的那一小部分，我們要看「山外的青山，樓外的樓」。你們看得遠，你們講的東西正好是我們不明白的，就只要告訴我們。

他並指，工業首先要走向機械化，機械化走向電氣化，電氣化走向資訊化，資訊化走向智慧化，這時候才有機會把中國的製造業轉變成工業互聯網，德國目前走在了我們的前面。華為在這個過程中，重要的是做出自己的貢獻，例如光傳感、光傳輸、5G連接，以及雲底座等。

任正非說，對於一些短期內不能創造價值的純理論科學家，要理解他們，讓他們有體面的生活，這樣國家才有未來。他認為，要尊重知識份子的創造發明，允許他們犯錯誤，思想本來就是一個閃亮的明燈。

他還說，要重視基礎教育，允許一些差異化的教育。目前的教育體制可能還停留在工業革命時代，理論建設不夠，不適合資訊時代，希望在教育上能夠真正重視，允許一些「怪異」的學生成長。我們公司的天才少年，最重要是看他的破題能力，而不是他的綜合素質。

任正非說，要利用系統工程的思想，把公司內的「圍牆」炸開，摧毀各種「土圍子」，打開思想的禁錮，形成開放的思維，慢慢消化吸收，不斷積累組織的能力，更好的面向未來。現在實行幹部任期制，就是不斷降低部門「圍牆」的措施。集中少數人搞系統工程來解決一個問題是沒有意義的，只有千萬人的思想都走向系統工程，有系統工程的概念，才能真正的發揮價值。