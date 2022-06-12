日本傑尼斯男團「KAT-TUN」前成員田中聖，過去曾以帥氣外表與迷人的舞台魅力風靡全日本，但今年2月卻因涉嫌持有興奮劑而遭到警方逮捕，令粉絲相當震驚。而日本地方法院於10日開庭審理時，田中聖不僅當庭認罪，他的爸爸還出面替他作證為他緩頰，令眾人看了相當感嘆。

根據日本媒體的綜合報導，現年36歲的田中聖在今年1月30日時前往名古屋參與音樂表演，途中曾短暫回到商務旅館休息，沒想到卻在房間內被人發現藏有0.164公克的興奮劑，2月份他又再度被人發現，於名古屋的飯店中，使用含有「危險藥物」的液體以及興奮劑，立即被人報警逮捕。剛開始，田中聖還矢口否認自己持有毒品，直到經過尿液檢查後確認體內出現興奮劑反應，他才改口認罪，並在3月份遭到警方起訴。

田中聖在6月10開庭時，也一改先前堅決否認的態度，淡然表示自己因離開事務所後，難以承受並消化獨立演藝事業所帶來的工作壓力，對於未來感到相當不安，才開始觸碰毒品、染上毒癮，因此對於起訴書的內容沒有任何異議。田中聖的父親當時也出面替兒子作證，向法官表示兒子其實相當善良且愛家，確實是因為獨立經營演藝事業後壓力太大才開始碰毒，今後全家人都會協助他消化工作量，努力不再造成其他人的麻煩，盼法官能從輕判刑。

不過，檢方調查田中聖的手機對話紀錄及時間中發現，他已經算是常態性用藥，而且用毒成癮，因此依法要求判刑2年；田中聖的律師則主張他沒有前科且坦承認罪，因此還是希望法官能酌情減刑，而最終判決結果將在6月20日宣判。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！