日前一名台大男大生表示，努力考上台大後卻發現，自己的能力不及同儕，崩潰地說「台大根本不是給鄉下人讀的」，引發網友討論。台大電機系教授葉丙成直言，這些學生所面臨的問題，外人總是難以理解，作為台大學生的老師，很同情這些孩子，希望未來再有台大生鼓起勇氣說出自己困境時，能給予他們鼓勵。

葉丙成昨（11）日於個人臉書指出，過去只要台大學生有心理困境或是想不開情況發生時，外界大多以「考上台大已是人生勝利組，還有什麼好哀怨」來評論，他認為外人並沒有真正了解部分台大學生的困境。

葉丙成表示，這群學生當中有極少數屬於天才型的人，很輕鬆就考取台大，也有許多人是從小把自己逼到極致，或是家人逼迫，考試連退步1分的狀況都不允許，才有機會考上台大，想像一下18歲以前的自己，天天過著緊繃的日子，連1分都不許自己隨便出錯，那是什麼樣的日子？他直言，「我認為那種日子是無間地獄」。

葉丙成說，這樣的孩子對自己的表現很難滿意，他們甚至無法喜歡自己，逼自己過著這樣的日子，並說服自己這樣才能成功、有價值，當進了台大，發現有別人表現得比自己更好、更厲害，內心就會崩潰，也會不斷問自己，「我都已經這麼努力、這麼拚、把逼自己到極致了，為什麼這樣還不夠、還是會輸人？那我一直以來引以為傲的價值又在哪？」

葉丙成認為，這群孩子最慘的是無法跟別人說他們的問題，因為當他們說了之後，許多人認為他們是在無病呻吟，作為台大學生的老師，「我很同情這些孩子」，也很心疼他們的問題總是很難被外人理解。

葉丙成呼籲，希望大家未來遇到某位台大學生鼓起勇氣說出自己困境時，請不要輕易地跟他說，「你都已經上台大了，還在痛苦什麼呢？」