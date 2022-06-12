女騎士被闖紅燈的休旅車撞成重傷，車禍現場一片狼藉。阮姓失聯移工隨即落網，坦承當天駕車，因顧著聊天未注意前方號誌狀況才會闖紅燈發生事故。（民眾提供）

台中市27歲陳姓女子原本23日要和男友登記結婚，不料月初下班回家路上，卻在龍井區中山路慘遭闖紅燈的休旅車撞成重傷，仍在加護病房救治，車上6名失聯移工竟當場棄車逃逸無蹤；烏日警方當天就逮到駕駛在內4人，在逃2人經連日追緝，11日傍晚在彰化芳苑落網。

陳姓女騎士2日下午約5點14分，在中山路跟中華路口慘遭一輛闖紅燈休旅車強烈撞擊昏迷，24歲駕駛阮姓失聯移工，竟將休旅車開到路旁停放後，隨即和車上另5名失聯移工全部下車，棄車奔逃。

眼見愛女重傷，移工卻未協助就醫反而肇逃，讓陳父氣憤上網控訴簡直沒政府，呼籲政府別讓失聯移工成為在台灣的不定時炸彈。

警方當天經目擊民眾通報，得知阮男在內的4名移工共乘1輛計程車，透過車牌以車追人，火速在半小時後逮捕4人，阮男坦承當時開車沿中華路三段往梧棲方向行駛，因為在車上顧著聊天，未注意前方號誌才會闖紅燈撞上陳女。而4人送醫採檢竟全數確診新冠肺炎。

28歲陳男、23歲黃男等2人仍在逃，經警方追查發現，由同鄉接應在彰化芳苑一處民宅躲避查緝，11日下午4時會同移民署台中專勤隊在彰化縣芳苑鄉將2人逮回，也同樣採檢確診，今天已解送交由台中專勤隊處理遣返事宜。