近期布局年底縣市長選戰，國民黨不斷爆提名紛爭，知名作家張大春直言，國民黨就是個分裂黨，分裂是本質與宿命，這個黨只能因大選挫敗而假事團結，以暫掩其分裂之勢，僥倖勉強維持過一段時間的政權，卻都因為「外有強敵，內聚士氣」之故，而內部從來沒有和平過，更別提團結。憑著這麼一點出息，你們還能走多遠？

張大春在臉書指出，國民黨從同盟會的成立伊始，就是因分裂而出現的一個政黨；興中會從來沒有中興過，同盟會也未曾長久同盟，分裂是國民黨的本質與宿命，就歷史現實的大趨勢來看，從來沒有例外過，沒有了強人領袖，而主義淪為口號綱領，必不能形成信仰。民初以來，幾代國民黨人大率沒有抽象思考的能力，不能從精神思辨的層面認識到從政、為政的本質究竟是甚麼。

張大春指出，國民黨幾十年來在台灣民主發展的進程之中，由於從來沒有應付民主的思想工具，以致於它的官僚體系，是一群「有禮貌的失敗主義者」；而它的黨務系統，是一群沒有教養的投機主義者。至於它的群眾，則是在一個偉大家國號召之下失去對公共事務懷抱前瞻性鞭策能力的順民。

張大春認為，若干年來，不徒黨的領導人與這三者時而離心離德，即使是這三者之間，也往往圓鑿方枘，互不信服。這個黨只能因大選挫敗而假事團結，以暫掩其分裂之勢；固不能因勝選而取得共識，以慎謀其合作之誠。不過，這樣一個黨不會亡掉，它只是靠著他黨甚至同黨敵對者的腐敗而生存，並且持續分裂。

張大春強調，國民黨從前有過一個偉大的精神領袖，他在北平協和醫院病逝之前曾經留下了你們到今天都還勉強記得的三個語詞：「和平，奮鬥，救中國。」他所說的和平，就是中國國民黨黨中之派、派中之系彼此之間的和平。

張大春直言，國民黨混了一百多年，僥倖還勉強維持過一段時間的政權，卻都是因為「外有強敵，內聚士氣」之故，而你們的內部，說白了就是從來沒有和平過，更別提團結了。憑著這麼一點出息，你們還能走多遠？