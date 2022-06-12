民進黨立委羅致政今天在臉書發文表示，他昨天晚間出現微咳、微燒等症狀，今天一早快篩陽性，稍緩會透過視訊問診確認，未來7天，他會遵守規範在家隔離。
羅致政指出，他在8日、10日及11日快篩都是陰性，但昨天晚上出現微咳、微燒（攝氏37度），今天上午才又再測一次，果然中了。
他表示，未來7天他會遵守規範在家隔離，由於這幾天都沒進辦公室、服務處，所以在做完必要的清消之後，服務處會照常工作，也祝大家一切平安。（編輯：蘇志宗）1110612
民進黨立委羅致政今天在臉書發文表示，他昨天晚間出現微咳、微燒等症狀，今天一早快篩陽性，稍緩會透過視訊問診確認，未來7天，他會遵守規範在家隔離。
羅致政指出，他在8日、10日及11日快篩都是陰性，但昨天晚上出現微咳、微燒（攝氏37度），今天上午才又再測一次，果然中了。
他表示，未來7天他會遵守規範在家隔離，由於這幾天都沒進辦公室、服務處，所以在做完必要的清消之後，服務處會照常工作，也祝大家一切平安。（編輯：蘇志宗）1110612
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。