民進黨立委羅致政今天在臉書發文表示，他昨天晚間出現微咳、微燒等症狀，今天一早快篩陽性，稍緩會透過視訊問診確認，未來7天，他會遵守規範在家隔離。

羅致政指出，他在8日、10日及11日快篩都是陰性，但昨天晚上出現微咳、微燒（攝氏37度），今天上午才又再測一次，果然中了。

他表示，未來7天他會遵守規範在家隔離，由於這幾天都沒進辦公室、服務處，所以在做完必要的清消之後，服務處會照常工作，也祝大家一切平安。（編輯：蘇志宗）1110612