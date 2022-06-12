法國國民議會選舉首輪投票今登場。左翼「不屈法國」（LFI）領袖梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）在4月總統大選第一輪敗陣後，積極結盟串聯左翼政黨，成立「新民眾生態和社會聯盟」（NUPES）陣營，期在國會選舉扳回一城，與總統馬克宏領導的「同在」（Ensemble）聯盟分庭抗禮。最新民調顯示，NUPES以0.5％的差距度微幅領先同在聯盟。

路透社10日報導，根據法國LCI電視新聞台委託Ifop-Fiducial進行的民調，NUPES的支持度為從上月底的25％竄升到26.5％，同在聯盟則從27％下滑到26％。不過受選舉制度影響，很難直接將選民支持度轉換成議員席次；該機構預測，同在聯盟應可取得270至305個議席，NUPES則預計拿下180至210席次。

法國國會選舉和總統大選一樣採「單一選區多數決兩輪投票制」，1區選出1人。第一輪投票中獲得逾半票數，且得票達登記選民人數的25％即算勝選，但這樣的情況不常發生，像是2017年就只有4席在首輪投票中確定當選；若無候選人達標，則得票數逾12.5％者或排名前二的候選人可進入次輪投票，票多者獲勝。

法國屬於半總統制，總統與總理都握有實權，分治並進。當非執政黨佔國會多數、總統必須任命反對派領袖為總理時，就會出現「左右共治」（cohabitation）。不過馬克宏日前接受媒體採訪時強調，即使NUPES成為國會多數，也不會任命「帶來混亂與服從俄羅斯」的梅蘭雄或右翼領袖雷朋（Marine Le Pen）為總理。

高通膨阻礙歐洲經濟發展，法國也不例外。但馬克宏呼籲選民不要因此支持「極端」候選人，以免將國家「從危機帶向危機」。