去年東京奧運為印尼摘下史上首面羽球女雙金牌的名將波莉（Greysia Polii），今年就宣佈要退休，印尼羽球總會在今天（12日）為她舉辦退休儀式，也安排了表演賽讓波莉好好和球迷、球場說再見，台灣羽球好手戴資穎、王齊麟也受邀參加表演賽。

現年34歲的波莉從小就展現羽球天賦，後來也在雙打項目有所發揮，曾與同胞女將佐哈里（Meiliana Jauhari）一同挑戰2012倫敦奧運、止步16強，2016年里約奧運和瑪赫絲瓦莉（Nitya Maheswari）攜手，這次止步奧運女雙8強，瑪赫絲瓦莉後來高掛球拍，2017年波莉開始和小將拉哈育（Apriani Rahayu）搭檔，兩人在延到去年舉辦的2020東京奧運羽球女雙項目一路過關斬將，最終拿下金牌。

今年全英公開賽波莉在16強賽事遭淘汰後，就召開記者會宣布退休消息，全英賽後她也沒再出賽，印尼羽總為她在6月12日印尼羽球大師賽決賽賽程之前，舉辦了溫馨的退休儀式，讓波莉圓滿結束19年選手生涯。

除了退休儀式，印尼羽總也安排了數場表演賽，讓波莉再享受一次場上對抗的樂趣，有趣的三對三較量，台灣女單好手戴資穎、男雙好手王齊麟受邀參加，小戴與兩位印尼男將克里斯提(Jonatan Christie)、塞提阿萬（Hendra Setiawan）一組，王齊麟則和波莉及印尼男子選手金廷（Anthony Sinisuka Ginting）同組，6人在場邊球迷的加油聲下笑容滿面地享受輕鬆對抗，波莉組以11比8勝出。