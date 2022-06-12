民進黨立委羅致政今（12日）透過臉書證實，稍早快篩陽性，隨後透過視訊問診，確定新冠肺炎確診。（摘自羅致政臉書）

民進黨立委羅致政今（12日）透過臉書證實，稍早快篩陽性，隨後透過視訊問診，確定新冠肺炎確診，未來7天會遵守規範在家隔離。

羅致政表示，自己在周三、周五、周六都是快篩陰性，11日晚間出現咳嗽、發燒（37度），今（12日）早才又再測一次，快篩陽性，進一步透過視訊問診確診。

他說，未來7天會遵守規範在家隔離，由於這幾天都沒進辦公室、服務處，所以在做完必要的清消之後，服務處會照常工作！