中市烏日區環河路11日深夜發生一起死亡車禍，23歲李女不知何故疑獨坐在快車道上，現場光線昏暗、且下雨，36歲蘇姓駕駛反應不及撞擊，李女遭拖行數十公尺，遺體變形慘死。經警方酒測，蘇男並無酒精反應，警方正進一步追查肇事原因、釐清案情。

中市烏日警分局五光派出所11日23時37分許接獲報案指稱，派出所前的環河路發生車禍，交通分隊烏日小隊到場，發現遭撞女子已明顯身亡。

台中昨晚下雨，據了解，蘇男在11日晚間11時許駕駛廂型車，沿環河路由東往西行駛，開道環河路二段與五光路口附近，突然發現快車道上疑有人坐著，他一時反應不及而撞上。消防救護人員到場時，李女受困在廂型車底，出動拖吊車到場吊起廂型車，發現李女已明顯死亡。

據了解，李女遭撞後被卡在廂型車底，遭拖行數十公尺慘死。李女家屬向警方指稱，她早在3、4年前讀大學時，即搬離家裡，自己在外住，很少與家人聯繫，但應該無精神方面疾病及用藥狀況。

警方已報請台中地檢署進行相驗，並調閱監視器釐清真相及肇事責任。