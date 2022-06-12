失控畫面曝！男無罩北捷車廂嗨播《愛你 》 激動咆哮遭上銬

43歲林姓男子，疑似有反社會人格，11日晚間9時許，搭乘捷運在車廂內播放王心凌《愛你》歌曲，加上口罩沒有遮住鼻子，經捷運公司的防疫人員上前勸導，但林男還大聲咆哮，捷運警察立即依法予以上銬，帶回候勤室保護管束，20分鐘後林男情緒緩和，員警將手銬解開，並依傳染病防治法相關規定交由主管機關裁罰。

林男昨晚獨自搭乘捷運，但因車廂並無座位，他拿出摺疊童軍椅直接坐在車門邊，並將隨身音響大聲播放，內容則是王心凌在抖音當紅歌曲《愛你》引來其他乘客側目，隨即被捷運公司防疫人員發現，但林男非但不聽勸，還不斷咆哮，經保全、忠孝復興副段長、捷警第一、三、四分隊，從忠孝復興站一路勸導到西門站，林仍不願配合甚至未戴好口罩，隨即被上銬帶下車。

站務人員表示因渠已違反大眾捷運法，將拒絕運送，員警隨因林男強烈肢體反抗，警方依警察職權行使法予以保護管束。

警方呼籲，疫情警戒期間，再次呼籲民眾搭乘捷運務必配合市府防疫政策確實戴好口罩，不聽勸導者會依傳染病防治法相關規定開罰3000元至1萬5000元，乘客如遇未戴口罩乘客，請先按下門邊紅色緊急按鈕通知站務人員及警方到場處理，不遵守規定者將依法究辦。