藝人黃子佼與孟耿如愛情長跑多年，於2020年登記結婚後終於在今年5月迎來寶貝女兒「黃玉米」，夫妻倆也經常透過社群媒體曬娃、分享育兒生活。而現年50歲才當爸的黃子佼，昨（11）日也突然發文分享「太晚當爸的無奈之一」，令不少網友看了都感同身受。

孟耿如於5月19日順利產下寶貝女兒「黃玉米」至今尚未滿月，因此還在月子中心休養並學習如何照顧新生兒，而老公黃子佼昨日便在臉書上透露，孟耿如雖住在月子中心卻還是會累到還沒將眼鏡放好就直接睡著，令他看了相當心疼。

黃子佼接著分享，先前曾在臉書上透露因老婆與孩子都還在月子中心，因此家裡目前就像是「物流中心」一樣，堆放著寶寶的所有用品還來不及整理，直到昨日才空出時間大整頓，但沒想到寶寶用品的說明書字都很小，加上超多都是他此生首次接觸的產品，他只能一邊組裝一邊理解，但礙於自己已出現老花的症狀，因此不戴老花眼鏡很難看清得清楚，忍不住大嘆「太晚當爸的無奈之一」。

不過，黃子佼也強調不管幾歲當爸都不是重點，身心穩定與天命真女才是他真的想當爸的重要時刻。沒想到貼文一出立即吸引同樣剛當爸的48歲男星陳熙鋒，貼出替女兒剪指甲的照片，留言表示「這時候也會覺得不要太晚當爸（老花好難剪啊）」；網友也紛紛表示「在對的時間遇到對的人，就是最好的緣份囉！」、「幾歲當爸不重要，重要的是能體驗當爸爸的過程，加油新手爸爸」引發話題。