郭男自稱前一晚快篩陰性，但為求慎重，警方要求他再次快篩，沒想到結果呈現陽性反應。（高市鼓山分局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄51歲郭姓男子騎車外出幫確診隔離的太太買便當，因單手騎車、車身搖晃，遭鼓山分局巡邏員警攔下。員警看他臉色潮紅，酒測後酒測值高達0.44。郭男辯稱，太太確診隔離害他心情不好，前一晚才喝酒澆愁，警方依公共危險罪帶返所偵辦。為求慎重警方還對吳男快篩，沒想到呈陽性反應。

「我今天沒有喝酒阿！」郭男表示，太太近日確診隔離，昨夜心情不佳在家飲用威士忌借酒消愁，早上起床出門幫太太買午餐。原以為休息了一個晚上、酒已經退了，沒想到酒測值仍超標，郭男還直呼「太誇張了吧！」。

警方相當體貼，開車載郭男回家把便當安全轉交給女兒後，再將人帶回派出所偵訊。回到派出所，郭男自稱前一晚快篩陰性，但為求慎重，警方要求他再次快篩，沒想到結果呈現陽性反應，員警立即將郭男帶至戶外偵訊處所並全程穿著防護衣進行訊問及戒護。

偵訊後，郭男向警方表示身體不適，警方陪同郭男前往就近醫院看診，在醫院與檢察官進行遠距問訊，訊後裁定無保飭回，同時也通報衛生局啟動隔離機制，告誡他不得再外出，否則將開罰。

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