今年從花蓮慈濟大學物理治療學系畢業的吳明勇，是他人生第2次從大學畢業。為了照顧罹患肌肉萎縮症的女兒、聽懂醫生的話，吳明勇毅然辭去公職並於4年前重考上大學，求學期間學業，家庭，工作雖三頭燒，但他卻咬牙堅持下去，成功獲得學士學位，未來他也將繼續攻讀研究所，精進專業幫助更多人。

曾就讀台大地理系、高考及格的公務人員的吳明勇，因女兒「米米」出生不久即被醫生診斷罹患肌肉萎縮症，有肌肉無力、動作受限等症狀，甚至有段期間因女兒肺部感染，頻繁進出醫院，且3度收到病危通知，最後他決定辭去工作，全心投入照顧孩子。

「每次醫師說的話，我一知半解，所以我就決定要再念一次大學，讓我可以更幫助我小孩。」吳明勇因時常在陪同米米看診時，聽不太懂醫生的話，於是32歲那年，他決定從第一類組跨到第三類組重考大學，並在youtube學習生物、化學、物理等課目，經自修苦讀後，成功考上慈濟大學物理治療學系。

吳明勇求學期間，白天雖在學校圖書館或跟老師的計畫工讀，晚上當家教，甚至半夜陪米米睡覺時，平均1至2個小時要幫助她翻身，但他卻相當珍惜讀書時間，並為讓自己有能力照顧家人，抽空運動打球維持身體健康，除大一到大三皆獲班上「書卷獎」，畢業前夕也獲智育成績優良獎，也學弟妹大讚「他是很厲害的學長，很厲害的爸爸。」

導師李志偉形容吳明勇「邏輯非常清晰，有超強的意志力，因為目標非常明確，他遇到事情就會努力解決，班上的事務他也願意付出。」

李志偉憶起曾與吳明勇晤談時，吳有時會因接小孩、載孩子到台大就醫而提早離去或請假，雖然擔心其身體狀況，但他知道吳有必須努力的目標，因此只能盡其所能協助他。

吳明勇表示，當初雖因女兒才念物理治療系，但他卻「愈讀愈有趣」，且這份工作很有成就感，可以運用所學幫助需要的人，現在非但可幫米米按摩，還能和醫師討論治療過程，甚至在選擇輔具上也更有知識和想法。

吳明勇畢業後還要繼續念研究所，攻讀神經物理治療，一部分是因為興趣，一部分則是未來的人生規畫，盼透過了解前瞻醫療，在未來找到治療女兒的方法。