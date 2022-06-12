美國5月通膨率破40年記錄，美元兌日圓匯率創下20年來低點，在6/10雙雙寫下歷史記錄。台灣民眾雖樂於期待邊境開放，換到日圓好價位赴日觀光，但需注意的是，市場已預期日圓會續貶到140元，小額零換旅遊使用還無大礙，若是預計作為投資配置現階段還可以等一等。

疫情指揮中心宣布15日起有條件放寬入境3＋4，加惠入台國際旅客及返台民眾，對國人出國旅遊有吸引力，配合日、韓開放觀光，民眾是否需要及早兌匯日圓、韓元？

匯銀主管估算，以6/10即期匯率來看，新台幣兌日圓匯率0.2234，100塊新台幣可以換到453日圓，並不是所謂的20年來最好價位，「真正要換到好價位，要看新台幣和美元的變動！」，因此與其關注日圓何時到140、或150才想出手，更應該注意新台幣匯率的強弱。

日圓的貶值有多誇張？中央銀行以2020年底作為起算點，及至本周五最近一個交易日（2022/06/10）的二年半期間，貶幅高達22.83％，以今年迄今的貶幅13.85％，占了一半以上。意即，國人在銀行外幣帳戶中的日圓部位，在這期間若是什麼都沒做，就平白損失了逾二成。相對上，同樣弱勢貨幣的歐元，同期間貶值13.59%，投資損失的程度好過於日圓。

外資匯商FXTM富拓有自家的「FXTM富拓美元指數」，技術上線型上，顯示美元兌日圓正在向140 關口前進，「似乎並沒有太大的回檔誘因」，FXTM富 首席中文市場分析師楊傲正指出，日本央行總裁黑田東彥公開認為日圓匯率不是突然大幅貶值，而是穩定地貶值。