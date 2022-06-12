高雄市茄萣區正順北路已經超過10年沒有做路面翻修，高雄市工務局養工處比照市區道路品質，重新翻修。高雄市長陳其邁12日到場視察道路改善工程，他說，因應未來北高雄的發展，茄萣區要做好整體規畫。

陳其邁致詞時說，日前蔡英文總統到電廠視察，經過路竹科學園區，蔡英文問這裡是哪裡，陳報告是路科，蔡英文驚訝此處的發展快速，很像竹科。

陳其邁舉例，世界級的大廠穩懋半導體、群聯等陸續在高雄投資，北高雄發展快速，對於高科技人才的居住環境，市府有責任做好。他誇讚茄萣區是首選，有興達漁港 道路順暢，去哪裡都方便。

對於道路整修，陳其邁說，今年預算多了5.5億元，感謝當地議員與立委的支持。他認為，高高屏的兩邊道路要一致，生活品質也要看齊，高雄市中山路怎麼做，這條路就要用最高品質施作。

陳其邁還指出，有兩件事情很重要，首先是茄萣區行政中心，讓民眾以後要嫁娶有廳舍可以使用，不用跑到台南。其次，都市計畫要做好，這牽涉未來茄萣區的長遠規畫，因應國外大廠要到北高雄投資與發展，以後北高雄的發展與台南連結在一起。要搭高鐵、去路科、市區都方便，得整體提善茄萣區的生活機能，利用都市計畫做通盤調整。

陳其邁也談到疫情，他說，疫情快過去了，現在處於高原期，這段時間民眾慢慢恢復正常生活，未來可能一周至二周，每天1到兩千人（確診），慢慢地疫情就會消退。

至於道路改善，工務局養工處說，正順北路當初在營建署闢建完成後即分流原台17線車流量，常有大型車、聯結車行駛，對於此路採用改善瀝青混凝土特點強化道路品質，改善成本比一般AC路面高出40％。

民進黨立委邱志偉也到場關心，他會後表示，他目前正爭取從茄萣區莒光路新闢道路連接台南市永成路，開通後茄萣民眾要利用台86快速道路會更方便。但新闢道路橫跨高雄與台南，還需兩地市府加強合作及溝通，希望計畫可以盡速落實。