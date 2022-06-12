國立台北商業大學11日晚間舉行畢業典禮，共有2255位畢業生拿到畢業證書。北商大校長告訴畢業生面對未來要「三不一要」，並強調「教育的目的是確保學生能辨別有人在胡說八道」，他相信學生在學校所學的知識能幫助做最佳判斷。

北商大今年包括研究所、大學部、五專部、空中進修學院等推廣教育，共有71班畢業班、2255位畢業生拿到畢業證書，啟航邁向人生下一個篇章。

北商大今年畢業典禮，總統府資政顏志發、清涼音文教基金會董事長張錦貴董事長等人均出席為畢業生祝福。張錦貴給即將邁向另一個里程的畢業生珍貴建言：「進入職場切勿有讀書人的傲慢，要將自我歸零，用謙卑的心態認真學習重新出發」。

任立中在致詞祝福畢業生：「面對未來要『三不一要』－不要被動、要主動學習；不要太單元、要有多元價值觀；不要求短期目標，要有長期規劃；一要，則是要永遠比老闆同事多想一步。」

任立中並引述哈佛大學藝術與科學學院已故前任院長Jeremy Knowles名言，「教育的目的是確保學生能辨別有人在胡說八道」，他鼓勵同學一定要自信，相信在學校所學的所有知識能幫助你做最佳判斷。

在北商大今年還有21位領取終身學習獎的畢業生，分別是企業專班的演藝專班、美學專班，以及空院的同學，其中有3位已經超過古稀之齡，尤其近年因受到疫情影響，課程轉為線上授課，對高齡同學來說非常複雜，但沒有人因此缺席，大多數同學都是全勤畢業生，線上考試成績也相當優異，讓授課教師們相當感動。