林智堅(資料照片)

疫情衝擊民進黨年底地方選情，根據Yahoo最新民調，在桃園市長方面，有53％民眾看好張善政能擔任市長，遠超過民進黨力推轉跑道的新竹市長林智堅的17％，與衛福部長陳時中的6％，至於民眾黨參選人賴香伶的支持度則與陳時中不相上下。

國民黨主席朱立倫強推張善政參選桃園市長，引來黨內紛爭，不過在之前表態參選的前國民黨台北市議員羅智強退選「成全」後，張善政的民調已逐步攀升。

之前民調支持度頗高的衛福部長陳時中，在這波本土疫情防疫措施屢次遭質疑「落後部署」後，支持度已大幅下滑。根據Yahoo最新民調，民進黨桃園市長可能人選中，林智堅的看好度勝過陳時中，以及同黨的立委鄭運鵬。

若將民進黨可能人選，與國民黨與民眾黨已確定推出的候選人相比，有過半數53.3％民眾看好張善政能擔任桃園市長，遠超過林智堅的17％，陳時中的6.1％，以及鄭運鵬的3.8％，民眾黨參選人賴香伶看好度有6.1％，另有13.7％的人表示「不知道」或「沒意見」。

至於年底縣市長選舉，有52.3％民眾看好國民黨能贏得較多縣市首長大位，看好民進黨的有23.8％，看好民眾黨的有7.9％。這份民調目前已有1萬5449人投票，預計今天下午截止投票。