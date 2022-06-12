腦霧真的很可怕！一名女網友染疫後康復出現腦霧後遺症，她PO文表示，昨天開車回家突然忘記人在哪裡，一瞬間失憶有種失智的感覺，讓她很害怕，結果文一PO出後，許多網友都表示自己也出現一樣症狀，直呼「原來不是只有我這樣」。

這名女網友在臉書「確診者有話要說」指出，昨天（11日）開車回家路上，突然有一瞬間忘記她在哪裡，周遭環境完全陌生，驚嚇之餘只能放慢速度尋找路牌，直到看到路牌後整個人才恢復正常，驚險一瞬間就像電視演的失智感覺，「聽到身邊蠻多人都有這種後遺症」，真的很可怕。

該文引起許多網友共鳴，釣出許多確診康復後也出現腦霧的苦主，紛紛留言：「我也有，上班還跑錯單位，最近辦的帳號密碼也忘記了，甚至忘記自己晚餐有沒有吃，真的扯」、「真的，有點提早失智症的感覺」。

還有人表示，「我之前也會這樣腦霧，台北車站走了4次還在原點繞，反應慢半拍不敢開高速公路」、「我也是，ㄧ個晚上問女兒3次作業寫完了沒？牙刷了沒？女兒都說我怎麼了」、「我前天才把提款卡鎖住而已」。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞曾表示，確診解隔的病人可能會出現呼吸道、皮膚症狀，例如掉髮、紅疹，或是憂鬱、焦慮、失眠、腦霧、心悸等，都是在康復者門診的常見症狀，目前長新冠整合醫療計畫共有41家醫院收治787個病人。