孫盛希攜手KIRE 共譜全新單曲〈jagi〉。（滾石唱片提供）

孫盛希甫（6／10）推出全新男女對唱單曲〈jagi〉，與創作音樂人KIRE二度合作，「jagi」是韓文中的「寶貝」、「親愛的」，也是情侶間親暱的稱呼，身為韓國華僑的孫盛希，也首次在作品中大量融合中、英、韓文多種語言，打造帶有KPOP風格的音樂，展現前進國際版圖的野心。

孫盛希和KIRE在今年4月，首先釋出第一首合唱單曲〈Sun〉，獲得歌迷熱烈迴響，而〈Sun〉歌詞埋下的伏筆延續在〈jagi〉中，連兩首歌曲精心設計成一段戀情的前後部曲。在〈jagi〉的創作過程中，更發現兩人是性格強勢的「天蠍女」，和難以捉摸的「雙子男」，於是將各自感情觀點融合放入歌曲，也因此成為無所不談的好友。

孫盛希表示：「一直希望可以有一首能隨著音樂跳舞的歌，KIRE有很敏銳的編曲和製作品味，感謝他共同製作，完成我的唱跳小心願。希望這首輕快的舞曲可以鼓舞大家，為戀愛中的男女們助攻！」

而〈jagi〉作為全新專輯的前哨唱跳單曲，孫盛希透露，將帶給大家有別於以往的希希，她為MV苦練性感的唱跳雙人舞，也同步釋出〈jagi〉的舞蹈影片，於TikTok平台舉辦「jagi舞蹈比賽」，邀請歌迷一起來搖屁股。