余天、李亞萍夫婦的二女兒余苑綺(現改名余泳澐)，2014年發現罹患直腸癌，當時病程就已到三期，當時一度抗癌成功，還生了一雙子女，不料癌症三度復發且轉移，如今余苑綺已癌末，但仍一邊治療一邊努力工作，近日余苑綺自曝吃不下暴瘦臉凹，連站都站不好，媽媽李亞萍曝光原因，透露余苑綺有新病況，因手術正住院中，也因為這個新病況，才會如此憔悴。

癌末的余苑綺，為了支付龐大醫療費用以及盡量給孩子們積攢教育費，因此強打精神接業配拍影片，但她也坦言，前陣子吃不下也睡不好，臉頰都凹陷了，弟弟余祥銓甚至說她是骷髏人，先前媽媽李亞萍也說，她癌症指數超過40，連好好站著都困難，唯一有動力的就是陪孩子以及工作賺錢，讓人聽了好心疼。

據《三立新聞網》報導，關於余苑綺的近況，李亞萍鬆口透露其實她之前因難以好好站著，加上腰痠，去醫院檢查後發現是腎積水的問題，不排除是癌細胞影響，而女兒說脊椎骨會痛，一不舒服就影響食慾，前陣子才會暴瘦臉凹。

如今余苑綺為了解決腎積水問題又動手術，目前住院中，李亞萍表示先前女兒發燒又發炎，「大概今天或明天就能出院，不然她天天吵著要回家」，至於癌細胞指數到多少了？李亞萍表示怕女兒不開心，所以不願再替她發言，而余苑綺先前是一起做熱治療跟放射性治療，目前改以放射性治療為主。