談戀愛難免遇人不淑，不過有些女性特別精明，總能看穿渣男愛用的手段和套路。命理網站「星座上上簽」分享，雙子座、處女座和金牛座的女性很理智，可以一眼識破渣男，絕不輕易上當受騙。

1、雙子座

雙子女擅長社交，且容易被刺激有趣的人事物吸引，因此算是閱人無數，大多數渣男的套路她們都瞭若指掌，雖然年紀較小的時候，雙子女容易被膚淺的話語、行為欺騙，但長大之後，她們就現實許多，知道該挑選怎樣的對象，才是最適合自己，並且值得牽手一生的伴侶。

2、處女座

處女女可以透過觀察細節、理智分析，察覺出對方真實的個性和人品，再加上她們本身就比較現實、冷靜，最在乎的永遠是柴米油鹽醬醋茶，至於浪漫、刺激、喜歡講甜言蜜語的男人她們都不喜歡，甚至會對這些人產生偏見和排斥，所以渣男常用的套路，處女女一概不會上鉤。

3、金牛座

金牛女大多比較成熟、清醒，對愛情的期待也很現實，和處女女差不多，她們能夠以客觀的眼光去看待一個人，清楚地了解對方的人品，所以太過虛情假意的手段，金牛女通常都不以為意，甚至會覺得對方很做作、不真誠，再加上她們個性較為決絕，若是真的不小心看走眼，也可以立刻捨棄感情。