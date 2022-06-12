恩恩爸日前質疑1922轉件的時間過長，結果指揮中心指揮官陳時中稱「1922是發包委託民間經營，不具有公權力」，再度引起爭議。國民黨立委李貴敏怒批，陳時中這種甩鍋的手法，「在『火化之亂』不才演過一次嗎？」

李貴敏昨（11）日在臉書表示，疫情兩年多以來，民眾都認知1922是防疫專線，陳時中也曾宣稱，要大家出現症狀立即撥打1922防疫專線，而這段時間許多人抱怨1922很難打通，卻沒看到陳時中有任何回應，現在才突然說是委託民間經營，還一副「我以為你們早都知道」的官僚模樣，讓李貴敏直言「陳時中這種甩鍋手法，在『火化之亂』不才演過一次嗎？」

李貴敏指出，過去兩年多全台民眾都認知染疫遺體需24小時內火化，讓不少家屬留下遺憾，豈料陳時中一句只規定24小時內通報讓所有人都傻眼，且過去民眾在哀號的時候，陳時中卻始終不進行釐清，「除了報數字外做了甚麼呢？」

李貴敏質疑，這種連防疫都拿來政治操作的手法，讓民眾難以接受，想知道以後是否還要不要繼續打1922？1922到底能夠給予何種幫助？「只要政府做做樣子、有大筆大筆的預算可以花、再大內宣洗洗腦就好了嗎？」

李貴敏說，官員這兩年多來為所欲為、飛揚跋扈，但一出了事，就開始甩鍋卸責嗎？「如今民怨如山，喜歡耍威風的陳時中就別再低估台灣民眾的智慧，別再耍嘴皮了吧！」