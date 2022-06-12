大陸以藥檢不合格，禁止台灣石斑魚進口，嚴重影響第一線養殖魚戶，行政院長蘇貞昌12日到屏東林邊石斑魚產區視察，直呼大陸一直都不遵守國際規範，常常是政治指導一切、政治控制一切，以政治打壓貿易，從釋迦、鳳梨、蓮霧，現在又到水產品，「麥擱來這套了」。

蘇貞昌說，所謂驗出有用什麼藥劑，我們檢驗完全沒有，我們把相關科學證據給他，他也已讀不回，這種做法不但蠻橫，而且違背國際貿易慣例。國際上，如果有驗出哪一批產品有問題，就是退運、銷毀，大陸輸台農產品也有這種狀況，我們都依這樣做，現在對方又一次不遵守國際規範。

禁銷令公布後，隨即到屏東產區為漁民加油打氣，同時，農委會已宣布會依總統指示，做好各種方面對應措施，要給漁民做相關幫忙外，會更大力拓展國際市場。

同時，早就做各種冷鏈設備，讓整個漁產品、農產品都能夠調節產期、產量，過去台灣農產品放在同一個籃子、過度倚賴大陸，我們就是會遭受他的這種政治勒索、敲詐。

蘇貞昌也強調，跟對岸，蔡總統多次在公開場合說，我們沒有預設立場，始終是善意的，只要對等、互惠，不設政治前提，我們都願意跟對方善意往來。

而對方這種軍機擾台、軍艦擾台、無理打壓、政治操作，最不講理的是大陸，台灣沒有要關閉大門，是對方用各種手段欺壓、對台灣無理，我們應該抗議的是大陸，希望大家團結一致，面對真正打壓台灣的人，我們要為台灣發聲。