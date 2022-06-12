花蓮卓溪南安部落近年積極採有機農法耕作稻米，並找回品種多樣的傳統作物「Tina（布農語稱呼女性長輩」豆豆，鑑此，花蓮縣政府今年規畫在該處設置東部首座原住民族有機農業促進區，盼能協助地方永續發展。（花蓮林管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮卓溪南安部落近年積極採有機農法耕作稻米，並找回品種多樣的傳統作物「Tina（布農語稱呼女性長輩」豆豆，鑑此，花蓮縣政府今年規畫在該處設置東部首座原住民族有機農業促進區，盼能協助地方永續發展。（摘自玉管處官方網站）

花蓮卓溪南安部落近年積極採有機農法耕作稻米，並找回品種多樣的傳統作物「Tina（布農語稱呼女性長輩」豆豆，鑑此，花蓮縣政府今年規畫在該處設置東部首座原住民族有機農業促進區，日前也舉辦輔導會議，和地方農友交流訪談。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮卓溪南安部落位處拉庫拉庫溪流域，當地族人長年利用豐沛溪水，以有機農法耕作稻米有成，近年也成功找回品種多樣的傳統作物「Tina（布農語稱呼女性長輩」豆豆。花蓮縣政府為讓地方永續發展，今年規畫在該處設置東部首座原住民族有機農業促進區，協助提升栽培有機米收益，讓豆豆文化永流傳。

南安部落四面環山，好山好水的優良環境，孕育出大片的有機稻田，金黃稻浪美不勝收，有機米前幾年也因南安小熊成功打響知名度，且部落近年在花蓮林管處協助下，找回傳統部落婦女間分享代代相傳的「Tina」豆豆種子，更改建傳統家屋作為「布農豆豆家屋」，作為推動部落生態體驗、食農教育的教室。

由於花蓮縣內有機耕作面逾達2800公頃，為全台之冠，約占全國有機驗證面積4分之1，縣府近年積極下鄉推動成立有機農業促進區，自去年10月起，陸續赴秀林、新城、壽豐、鳳林、萬榮、富里、卓溪、玉里、豐濱、瑞穗等10鄉鎮，辦理10場次說明會，進行農友訪談，並在意願較高地區，進一步辦理輔導會議，與農友討論後續營運主體、促進區未來預計畫設範圍等實務問題。

因此，縣府農業處日前前往卓溪鄉南安部落舉辦「花蓮縣有機農業促進區調查評估輔導會議」，花蓮縣有機農業促進專案辦公室執行長鄔家琪、仰山基金會秘書長陳鑫益等人一同參與討論。

農業處長陳淑雯指出，陳鑫益在會中除提及未來農委會將就有機農業促進區，投入近百億經費協助，促進區內農友軟硬體建置，鄔家琪也強調，目前行政院核定2022年至2016年花東地區有機農業發展第3期計畫，將大力支持有機農業的推動。

縣長徐榛蔚表示，卓溪鄉以生產水稻、油茶聞名，豐富自然資產與部落文化為一大特色，由於縣府重視特色作物部落保種及文化保存意義，努力往設置原住民族有機農業促進區目標前進，盼和農友攜手合作，協助部落提升栽培有機米的收益之餘，也將布農豆豆文化傳承下一代。