王子邱勝翊（左二）與邱宇辰（左三）搶答搶到鬥嘴。（衛視中文台）

棒棒堂、黑澀會大集合，邱宇辰（左起）、王子邱勝翊、胡瓜、葉欣眉、Terry、小祿、夏宇童、貝童彤。（衛視中文台提供）

衛視中文台《歡樂智多星》日前錄影，邀請從《模范棒棒堂》、《我愛黑澀會》出道的王子邱勝翊、邱宇辰、Terry江振愷、小祿、貝童彤與夏宇童上節目搶獎金，尤其王子邱勝翊、邱宇辰在《全明星觀察中》第二季逗趣的兄弟互動，讓兩人人氣再次飆升。王子邱勝翊不只外型帥氣，連答題也很有一套，歡樂大會考單元的「名人題」、「諺語題」共10題裡，王子個人就答對5題，讓他故意對邱宇辰喊話說：「加油一點好不好，你怎麼沒什麼功能啊」，為了搶獎金差點兄弟鬩牆，還好邱宇辰眼睛好反應快，趁胡瓜比手畫腳提示時，成功答對2題扳回顏面。

節目一開始進行「歡樂大會考」第一大題「名人題」，王子邱勝翊不只搶答迅速還連對三題，讓大家不禁稱讚王子好強。其中一題提示「21歲生下第一胎」，主持人葉欣眉剛唸完題目，王子1秒按鈴搶答「昆凌」，王子透露昆凌快生第一胎前大家有約一起吃飯，當時昆凌就有說要慶祝21歲生日，讓他印象深刻，才能順利答題。

王子邱勝翊、邱宇辰、Terry江振愷、小祿、貝童彤與夏宇童一起上《歡樂智多星》，三組成員都是從《模范棒棒堂》或《我愛黑澀會》出道，讓主持人葉欣眉直呼「回憶殺」。夏宇童表示她與斯亞、昆凌在節目後期加入《黑澀會》，貝童彤則是節目元老，也可以說是美眉們的大學姊，即使後來大家都各自在演藝圈發展，每次看到貝童彤，都還是抱持著一顆尊敬的心。貝童彤則補充說當時最辛苦的就是淘汰賽，所以她與夏宇童都經歷過要努力學才藝的階段，那時候的辛苦都成為現在的養分，讓胡瓜大讚說：「像有次看貝童彤跳國標舞，真的嚇死，太厲害了」。

王子、邱宇辰與Terry則是《模范棒棒堂》節目開播時的成員，Terry說當時他已經大學畢業，王子還是高中生，年紀最小的邱宇辰還是國中生，於是年紀最大的Terry就成了最會照顧大家的大哥，邱宇辰說當時大家就常聚在Terry家一起想才藝表演，Terry還得騎著機車載著大家去借表演用的道具，王子回憶當時為了表演，常常得自己想內容、借服裝、剪接音樂，全部的東西都要自己來，也學到了許多。衛視中文台《歡樂智多星》週一到週六晚上7點播出。