今（12）日新北林口早上6點許驚傳槍聲，有輛車停在林口民富街上的超級巨星KTV前面，結果遭人對空鳴槍5發後，車子還被用球棒砸車，而新北市議員陳明義剛好就住在附近，他指出，凌晨就有聽到爭吵的聲音，結果早上就發生槍擊案件，呼籲警方重視當地的治安問題。

陳明義表示，今天早上6點的時候，鄰居群組就有在有發生槍擊事件，有鄰居目擊案發現場有人砸車有人開槍，陳明義女兒也說，今日凌晨4、5點就有爭吵的聲音。

陳明義指出，KTV設置在商業區是合法沒錯，發生衝突也不是第一次了，打架鬧事過去已經發生多次，附近的居民都很頭痛。

陳明義強調，林口現在最大的問題是飆車族還有治安，今天不是因為我住在這裡，才要求警方要加強當地的安全，而是警方真的要重視林口的治安以及飆車族的問題。

目前林口分局獲報後立刻介入調查，警方初步研判作案槍枝是道具槍，而遭砸車輛的吳姓車主也表示不認識對方，但警方已鎖定特定人物，將傳喚嫌疑人一一到案說明；林口警分局也表示，將在今天下午3點召開記者會說明案情。