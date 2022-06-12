張牧喬預計9月推出新作品。（牧喬工作室提供）

創作新人張牧喬今年初發行EP《I’m Doing Fine》後隨即投入新作品籌備，且為了精進自己的音樂實力，她還找了老師學吉他、上唱歌課，更從農曆年後開始開設自己的PODCAST頻道，充實又忙碌的日子讓她不慎意外染疫，張牧喬形容剛得知確診時只能用「嚇壞」2字形容：「因為每年到到換季時我都會喉嚨痛然後咳嗽咳到失聲的程度，一年之中最少會有像感冒的狀況一次，所以剛喉嚨痛時以為跟過往情形一樣，但想說為了以防萬一先快篩一下，看到兩條線出現完全不敢相信是真的。」

她透露自己確診的狀況是「吃全餐」，歷經喉嚨痛、發燒、流鼻涕一輪後目前已經康復，隔離完成重新快篩後看到「一條線」才讓她重展笑顏，「至今沒有感到有後遺症，算是很幸運」；回想起隔離時的生活，張牧喬形容隔離的7天反而成為她自己的身心靈療癒期，每天都把自己關在房間裡當「宅女」的她不僅看了超過10部小說，更追了好幾部想看的劇，此外更吃好睡飽8小時，讓她笑說：「很久沒有那種沒上妝也有好氣色的狀態！」

張牧喬集歌唱、創作、擅長鋼琴吉他樂器等才華於一身，曾獲熱音大賽最佳主唱頭銜，不僅是黃韻玲的徒弟，更是黃韻玲跟前夫沈光遠所生兒子沈裕紘的女友。這陣子為了籌備新作品，張牧喬坦言每天都像作戰般神經緊繃，不僅沒睡好還天天失眠：「確診這幾天一直告訴自己身體需要好好休息，反正現在也沒有辦法做什麼努力，索性盡情『耍廢』，心情反而變得特別輕鬆，失眠就好了，很開心。」

隔離期間除了謝謝家人照顧，她最感動男友不斷給她打氣安慰關心，形容男友就像自己最佳精神及物質應援後盾：「他都照三餐及消夜打來關心我有無吃飽穿暖及藥品夠不夠，而且還常『空投』我喜歡吃的東西到我家，雖然不能見面，但感覺人就在身旁，讓我超級安心！」預計9月推出新作品的張牧喬甜讚男友不僅在生活及音樂創作上給予很大幫助，更一肩擔起她新作品的「專案統籌」幫忙拉贊助，她笑說：「很努力的到處找可以合作的贊助商，希望Mv的預算可以因此增加，帶給大家更高質感的視覺作品。」