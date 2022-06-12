洋基12日演出6支全壘打的煙火秀，「法官」賈吉（Aaron Judge）首打席全壘打，「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）擊出本季最強勁的一轟，洋基最終以8比0炸垮了小熊。洋基左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）先發7局無失分，與牛棚合作完封對手。

賈吉此戰仍擔任開路先鋒，小熊菜鳥投手史瓦莫（Matt Swarmer）第一顆試圖攻擊好球帶的四縫線就被賈吉轟到左外野成為陽春炮。個人本季第23轟。

第4局史瓦莫再度對上史坦頓，投得很閃，直到一顆進壘的滑球被史坦頓大棒咬中，以極快的速度飛越左外野圍牆。這球飛出去的速度高達119.8英里（時速192.8公里），大聯盟統計是近年排名第4，事實上前4名的紀錄有3個是史坦頓保持，最快是121.7英里（時速195.9公里），剩下一個紀錄是賈吉。

托瑞斯（Gleyber Torres）在史坦頓之後補上1轟，第5局洋基捕手崔文諾（Jose Trevino）也來1發，然後又是賈吉，同樣的進壘四縫線又是轟到左外野牆外，單場雙響炮！賈吉以24轟穩居聯盟全壘打王。

史瓦莫勉力撐完5局，退場前又挨了雷佐全場最後一轟，所幸6支全壘打都是陽春炮，他只失掉6分，除了全壘打之外也只被敲1安。洋基目前43勝16負仍是聯盟唯一跨越40勝的隊伍。