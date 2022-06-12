古曜威推出新歌《這世界的你》。（單純夢想文創事業、華納音樂提供）

古曜威新歌《這世界的你》才剛找來拐拐、倪暄、阿樂、許瑜拍攝MV並一同化身「向日葵獎助學金」公益大使，為紅心字會弱勢兒少加油打氣。這次又持續用實際行動來完成自己組團的夢想，組了限時出道的「MyLove」小鮮肉樂團，由4位小鮮肉搭檔與古曜威一同組成樂團，透過實踐夢想，告訴弱勢家庭的孩子們，只要堅持、不放棄，這世界的你，也有屬於自己圓夢的故事。

古曜威近日也於個人粉專曝光了與４位小鮮肉的樂團合照，更對粉絲喊話：「第一次組樂團的感覺，好新鮮！找來了四個帥氣的小鮮肉，古寶們不準移情別戀哦！」，發文更是引起來廣大粉絲留言：「只會喜歡你，期待新歌，這團可以出道，太帥了好期待喔！古古最帥了，這樂團有團名嗎？」眾多敲碗期待樂團出道與MV首播的留言。

古曜威分享，自己出道剛滿4年，內心一直有個想組男團的夢想，《這世界的你》是一首輕快的樂團曲風歌曲，因此公司特地計畫了3個多月，找來了４位高顏值且本身精通各項樂器的小鮮肉，與古曜威一同組成樂團，也特地在台北市政府頂樓停機坪拍攝，拍攝時眺望著後方的藍天，與台北的街道、樓房，彷彿自己回到了學生時代，也希望疫情嚴峻的情況下，《這世界的你》能陪伴所有的畢業生們，努力、勇敢朝著夢想前進。

古曜威也不忘為弱勢兒童募集紅心字會向日葵獎助學金活動發聲，期盼社會大眾能夠透過愛心捐款，讓這些小朋友可以持續學習，努力向上，得到鼓勵與肯定、感受到社會的關懷。